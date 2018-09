Solo Piazza Affari resiste al vento delle vendite in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre archiviano in deciso calo la maggior parte dei mercati europei. Dall'altra parte dell'oceano, sul mercato USA prevalgono le vendite per loA pesare sul sentiment degli investitori, i timori di una guerra commerciale. Nelle sale operative si guarda a una possibile evoluzione dei negoziati trasul nuovo accordo. Non è per nulla scongiurata nemmeno la minaccia americana di imporre nuovi dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi., leggera salita dell'che arriva a quota 1,162. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 69,01 dollari per barile.Lomigliora, toccando i 255 punti base, con un calo di 11 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,93%.in rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%. Spicca la prestazione negativa diche scende dell'1%. Pessima performance perche registra un ribasso dello 0,98%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo in calo dello 0,09%. Sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità ilche chiude la giornata con un -0,04%.di Milano, troviamo(+7,17%),(+6,31%),(+4,27%) e(+3,25%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -4,63%.Giornata no perche lascia sul tappeto una perdita del 3,95%. In cadutache affonda del 2,97%. In retromarciache segna una discesa di ben -2,86 punti percentuali.di Milano,(+6,01%),(+5,79%),(+5,73%) e(+5,17%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -3,19%. In caloche scivola del 3,18%. Sensibili perdite perin calo del 3,04%. In apnea, che arretra del 2,54%.