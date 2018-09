Ferrovie, week end "nero": Italo fermo sulla Roma-Napoli e guasto a Torino

(Teleborsa) - Dopo il mega caos del pomeriggio di eri venerdì 7 settembre provocato al sistema di alimentazione della Direttissima" Alta Velocità Roma-Firenze in zona Capena alle porta di Romacon gravi disagi ai passeggeri per ritardi anche superiori alle 4 ore e ripercussioni caos soprattutto a Termini e in altre stazioni della rete,Non si conoscono ancora le cause de guasti ai sistemi di alimentazione dei treni.(con i treni che fanno servizio per il fine settimana),. Il Frecciarossa 9513 è partito alla volta di Napoli con 73 minuti di ritardo. Dalle 8 la situazione è tecnicamente tornata normale, ma occorrono ore perché tutti i treni possano riprendere il normale orario di marcia.L'altro problema ha interessato invece laprovocando un'altra problematica interruzione alla circolazione ferroviaria., disposti tra il prezzo totale del biglietto o, a seconda dei casi, ii 50 e 25% di quanto pagato,. Trenitalia ha infatti immediatamente attivato le necessarie procedure, erogando da subito, fin dalla notte del 7, i primi indennizzi e adottando alcune misure straordinarie rispetto alle norme in vigore".. Per tutti i viaggiatori degli altri treni giunti a destinazione con un ritardo superiore ai. Chi è giunto invece a destinazione con un ritardo pari o superiore ai, cash o attraverso un bonus.I passeggeri arrivati a destinazione con. Basterà che i viaggiatori si rivolgano alle biglietterie e ai Freccia Club di Trenitalia o richiedano l'accredito di quanto dovuto direttamente online su trenitalia.com, dove troveranno ogni ulteriore utile informazione sulle modalità di rimborso.