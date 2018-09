Wall Street archivia la giornata a due colori

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

beni industriali

telecomunicazioni

Nike

Home Depot

United Technologies

American Express

United Health

Boeing

Travelers Company

Apple

Tesla Motors

Liberty Global

Wynn Resorts

Liberty Global

Netease

Mercadolibre

Ctrip.Com International

Cerner

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,23%, mentre, lo, sale dello 0,19% a 2.877,13 punti. Piccoli guadagni anche per il(+0,23%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,58%),(+0,53%) e(+0,49%).Tra i(+2,24%),(+2,17%),(+1,27%) e(+1,15%). Ii, invece, si sono verificati suche ha archiviato la seduta a -3,19%.che segna una discesa di ben -2,11 punti percentuali., con un forte ribasso dell'1,89%.Soffreche evidenzia una perdita dell'1,34%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,46%),(+4,55%),(+4,53%) e(+4,32%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -2,57%.Giornata no perche crolla del 2,17%.che archivia un decremento dell'1,89%.suche soffre un calo dell'1,57%.