Guala Closures, forte crescita dei ricavi semestrali

Guala Closures

(Teleborsa) -chiude il 1° semestre dell'anno con(+3,1% a cambi correnti) grazie alle performance straordinarie dei mercati asiatico e americano.La performance finanziaria del Gruppo nel primo semestre 2018 e le prospettive per la seconda parte dell'anno consentono di confermare le linee guida finanziarie fornite al mercato il 6 agosto.L'impatto atteso della volatilità dei cambi delle valute diverse dall'Euro sui ricavi netti e sull'EBITDA rettificato di fine anno è compreso nell'intervallo tra il 3% e il 5% negativo rispetto alle linee guida precedentemente fornite al mercato.La posizione finanziaria netta attesa del gruppo è confermata intorno ai 404 milioni di Euro, come precedentemente comunicato al mercato, per effetto del beneficio della ricapitalizzazione a seguito della business combination con Space4.Il Consiglio di Amministrazione attivo nella produzione e vendita di chiusure in plastica e alluminio per l'industria delle bevande, ha nominatoquale Amministratore delegato della Società in aggiunta alla carica di Presidente.