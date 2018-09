Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -in scia ai segnali distensivi della Cina in merito alle tensioni commerciali , dopo che Pechino, implementato contromisure più morbide del previsto. Intanto, lunedì prossimo, 24 settembre, entreranno in vigore i nuovi dazi imposti reciprocamente da Stati Uniti e Cina.mostra un progresso dello 0,61%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.924,1 punti. In moderato rialzo il(+0,65%), come l'S&P 100 (0,6%)., è stato già diffuso un aggiornamento sull' indice FED manifatturiero di Philadelphia , salito oltre le attese. In calo, invece, le richieste di sussidio alla disoccupazione , scivolato ai minimi da dicembre 1969. Atteso il report sul mercato immobiliare (vendita di case esistenti) e l'andamento della fiducia dei consumatori statunitensi., attenzione ai titoliche concluderanno la loro battaglia per il controllo di Sky attraverso un’asta che si terrà tra venerdì 21 e sabato 22 settembre e nella quale saranno possibili al massimo tre round di offerte.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,14%),(+0,92%) e(+0,63%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,81%.del Dow Jones,(+3,03%),(+1,55%),(+1,44%) e(+1,19%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,15%.(+4,07%),(+2,19%),(+2,01%) e(+1,99%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,08%.