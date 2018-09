Piovan avvia iter quotazione e punta allo Star

(Teleborsa) -, azienda veneta attiva nella fornitura di apparecchiature ausiliarie e servizi per l'industria della plastica, ha avviato l'iter per quotarsi(MTA) attraverso un private placement, esclusivamente riservato a investitori istituzionali.Le azioni oggetto di offerta saranno messe in vendita dalla controllante Pentafin. Ilè atteso tra il 35% e 40% del capitale della società. E’ prevista la concessione di un'opzione Greenshoe."compatibilmente con le condizioni di mercato vigenti al momento del rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e dell'approvazione del Prospetto da parte della Consob".Al 31 dicembre 2017, il Gruppo Piovan ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a 213,3 milioni di euro ed un Ebitda adjusted pari a 33 milioni. Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, la società ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a 127,4 milioni e un Ebitda adjusted pari a 18,3 milioni.