Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,21%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 2.914 punti. Sui livelli della vigilia il(0%); poco sopra la parità lo(+0,41%).(+0,96%),(+0,80%) e(+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,98%.Tra i(+2,06%),(+1,32%),(+0,99%) e(+0,87%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,32%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,70%),(+2,82%),(+2,47%) e(+2,40%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,07%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.