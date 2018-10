Seduta positiva a New York

Dow Jones

Liberty Global

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la borsa di Wall Street con il Dow Jones che tocca nuovi massimi, grazie soprattutto alla buona performance dei titoli tech e finanziari.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,46% a 26.773,94 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.935,2 punti. Leggermente positivo il(+0,46%), come l'S&P 100 (0,4%).(+1,15%),(+0,77%) e(+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -1,13%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,47%),(+2,25%),(+1,70%) e(+1,44%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,03%),(+3,88%),(+2,55%) e(+2,51%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,70%.