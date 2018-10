Piazza Affari si prende la rivincita. Spread a 300 punti

S&P-500

(Teleborsa) -, dopo la pessima performance della vigilia sulle critiche alla Manovra che avevano fatto schizzare lo spread oltre i 300 punti . In chiusura dei mercati il differenziale tra il BTP e il Bund tedesco si è attestato a 300 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 3,54%.Intanto il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha tagliato le stime di crescita dell'economia italiana , invitando il Bel Paese a rispettare le regole UE.Senza direzione l'sulla borsa a stelle e strisce.Sostanzialmente stabile l'a 1,148. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,77%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,25%, poco mossa, che mostra un +0,06% mentreavanza dello 0,35%., invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso.Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,47 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,35 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 306.468, rispetto ai 257.292 precedenti.Tra i 219 titoli trattati, 112 hanno chiuso in ribasso, mentre 99 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 8 titoli.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,33%),(+2,54%) e(+1,61%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,98%),(-0,86%) e(-0,64%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,35%. Su di giri(+3,33%): Kepler ha alzato il prezzo obiettivo . Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,63%. Effervescente, con un progresso del 2,57%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -2%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,36%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.scende dell'1,02%.Tra i(+5,98%),(+3,50%),(+2,77%) e(+2,64%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su-4,36%. In caduta libera, che affonda del 3,71%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,52 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,98%.