Spread ai massimi dal 2013

spread

(Teleborsa) - Accelera loche arriva a quota 313 punti base, con un incremento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,68%. Non c'è pace per il differenziale tra il titolo di stato tricolore e quello tedesco che oggi è salito fino a 315 punti, livelli che non vedevano da aprile del 2013.Non si riesce ad arginare la fuga degli investitori dal debito italiano. Il Governo per attrarre investitori starebbe valutando il lancio de i Conti Individuali di Risparmio ). Una novità nel settore dei titoli di stato che sarebbe allo studio dei tecnici del MEF.A preoccupare gli investitori che fuggono dai titoli di Stato italiani, oltre una contestatissima Manovra anche ilI che non solo ha tagliato le stime dell'economia italiana ma ha invitato il "Governo italiano a operare nel contesto delle regole europee".Anche sull'azionario, gli investitori si danno alle vendite, Piazza Affari, dopo un avvio positivo ha cambiato rotta ma "non si torna indietro", ha spiegato il vicepremier e ministro dell'Internoche sul rialzo dello spread ha detto: "Preoccupati mai! Responsabili sì". Ieri 8 ottobre,, aveva ipotizzato che dietro il rialzo dello spread ci fosse una manovra degli speculatori per far fallire il Paese