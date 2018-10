Wall Street a picco con Treasury e protezionismo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Nike

Microsoft

Visa

Apple

Dollar Tree

Vodafone

Netflix

Nvidia

Intuit

Align Technology

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi in profondo rosso, penalizzata dall'esplosione dei rendimenti dei Treasury e dalle persistenti tensioni commerciali fra USA e Cina, che secondo il Fondo Monetario potrebbero minare la crescita. Scivola del 3,15% il, assieme allo, che arretra del 3,3%. Pesante il(-4,44%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,77%),(-3,94%) e(-3,74%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -6,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,43%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,63%.(+1,65%) e(+1,21%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,38%.In caduta libera, che affonda del 7,48%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,35 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 7,31%.