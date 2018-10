Mercati europei in rosso. A Milano crolla Banca Carige

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo la pessima performance di Wall Street e delle piazze asiatiche preoccupate per le dure critiche di Trump alla Fed sul rialzo dei tassi.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. L', in aumento (+0,72%), raggiunge 1.203,2 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 71,91 dollari per barile, in netto calo dell'1,72%.In salita lo, che arriva a quota 307 punti base, con un incremento di 13 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,59%.crolla, con una flessione dell'1,19%,mostra un decremento dell'1,68% mentreregistra un ribasso dell'1,62%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,25%) e(+0,70%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,11%),(-3,16%) e(-2,70%).di Milano, troviamo(+1,09%),(+0,99%),(+0,90%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -4,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,91%.In caduta libera, che affonda del 3,56%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,29 punti percentuali.Al Top tra le azioni italiane a(+3,17%),(+2,02%),(+1,66%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -5,00%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Sensibili perdite per, in calo del 3,53%.-6,12%: secondo Fitch l'ipotesi fallimento inizia a diventare realtà