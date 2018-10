Giornata drammatica a Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione del 2,41%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sullo, che chiude la giornata a 2.656,1 punti, in forte calo del 3,09%. Giù il, che mostra un calo dell 4,63%, come l'S&P 100 (-3,3%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,30%) e(+0,49%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-4,88%),(-4,43%) e(-3,79%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,60%),(+1,31%) e(+0,82%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,10%.Crolla, con una flessione del 5,65%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,33%., con un aumento del 2,57% I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,76%.In caduta libera, che affonda del 9,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,81 punti percentuali.