New York incontenibile

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,77%; sulla stessa linea, balzo dello, che archivia la giornata a 2.682,63 punti. Bene il(+1,43%); in denaro lo(+1,36%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,49%),(+2,30%) e(+2,26%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,20%),(+4,27%),(+3,25%) e(+3,04%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,54%.Affonda, con un ribasso del 2,45%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.(+11,00%),(+9,36%),(+8,03%) e(+7,60%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,13%.Crolla, con una flessione del 3,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,49%.