Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,134. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,39%.Lieve calo dello, che scende a 304 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,20%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,48%, vola, con una marcata risalita del 2,12%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,56%),(+1,55%) e(+1,28%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,55%) e(-0,67%).di Milano, troviamo(+4,66%),(+3,36%),(+2,47%) e(+2,40%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,72%. In caduta libera, che affonda del 2,11%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,21%),(+4,04%),(+3,09%) e(+3,08%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-8,08%. Pesante, che segna una discesa di ben -7,76 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,65%. Sensibili perdite per, in calo del 2,41%.