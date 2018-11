Giornata di guadagni per la borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,84%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso. Sulla stessa linea l'a 2.728,45 punti. Sale il(+0,71%), come l'S&P 100 (0,5%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,56%),(+1,41%) e(+1,39%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,74%.del Dow Jones,(+6,70%),(+2,36%),(+2,20%) e(+2,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,38%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,50%),(+7,62%),(+7,08%) e(+6,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,49%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,76 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,45%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%.