Avvio in corsa per Piazza Affari. Spread ancora in discesa

(Teleborsa) -, che si allineano ai Listini asiatici in quella che potrebbe diventare un'ottava di rimbalzo tecnico per i mercati.Di un certo aiuto le. Sembra infatti che il Presidente americano Donald Trump sia intenzionato a concludere le trattative con Pechino in occasione del prossimo G20 che si terrà in Argentina.. Secondo S&P non dovrebbero emergere particolari criticità e gli unici interventi potrebbero essere quelli relativi ad aumenti di capitale precauzionali.Dal fronte macroeconomico, in agenda ile, soprattutto, i. Questi ultimi, e in particolare la variazione dei salari, potrebbero fornire ulteriori conferme sullo stato di salute della prima economia al mondo e sulla volontà della Federal Reserve di procedere, se non velocizzare, l'attuale politica di rialzo dei tassi di interesse.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.235,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,33%., con un lieve calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,35%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,33%, e su, che segna un +0,96. Bene anche+1,33%., innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 21.369 punti. Positivo il(+1,2%), come il FTSE Italia Star (1,4%).(+2,68%),(+2,38%) e(+1,92%) in buona luce sul listino milanese. Il settore, con il suo -0,62%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+6,30%),(+4,02%),(+3,75%) e(+2,98%). Per quanto riguarda queste ultime, c'è attesa per i dati sulle immatricolazioni di auto in Italia in arrivo a Borsa chiusa.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,87%.del FTSE MidCap,(+3,45%),(+2,54%),(+2,50%) e(+2,43%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che cede l'1,32%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.