Wall Street parte di buonumore su disgelo con Cina e dati macro

(Teleborsa) - Wall Street parte in buon rialzo, solleticata dall'attesa di un. Il tentativo di disgelo fra Washington e Pechino offre buone speranze.A rinvigorire il mercato anche ilche conferma uned una crescita degli(+250 mila). Meno bene la, che evidenzia un deficit in aumento a 53,5 miliardi.Alla Borsa di New York, l'indiceregistra un rialzo dello 0,49%; piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.748,93 punti. In lieve ribasso il(-0,35%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,17%),(+0,93%) e(+0,84%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,89%.Tra i(+3,31%),(+1,96%),(+1,88%) e(+1,79%).Vendite su, che apre le contrattazioni a -5,19%, dopo aver annunciato vendite di iPhone deludenti Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.(+7,90%),(+7,42%),(+6,57%) e(+2,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che segna -9,59%.Sensibili perdite per, in calo del 3,36%.In apnea, che arretra del 3,21%.