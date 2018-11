Avvio positivo per la Borsa di New York

Dow Jones,

(Teleborsa) - Dopo la chiusura negativa registrata lo scorso venerdì 2 novembre,. Oggi, 5 novembre, nnunciate nei giorni scorsi dal Presidente USA Trump , rimosse nel 2015 dall'amministrazione Obama. Otto, che potrà continuare ad intrattenere relazioni commerciali con il Paese asiatico senza rischiare le ritorsioni americane.si mostrano in crescita oltre attese il PMI servizi e il PMI composito. Nel pomeriggio si attende l'indice ISM non manifatturiero.Avvia le contrattazioni conche mostra un rialzo dello 0,33%, così come loa 2.723,06 punti. Perde quasi un punto percentuale invece ilIn buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,19%),(+0,61%) e(+0,60%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,65%) e(-0,52%).Tra i(+3,68%),(+2,44%),(+1,33%) e(+0,84%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.(+3,02%),(+2,07%),(+1,70%) e(+1,39%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che inizia le contrattazioni a -3,03%.Affonda, con un ribasso del 2,88%.Crolla, con una flessione del 2,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,78%.