Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 26.191,22 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.806,83 punti.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,20%),(-0,93%) e(-0,54%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,40%),(+1,11%),(+1,11%) e(+1,11%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,79%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,90%),(+4,81%),(+3,31%) e(+2,91%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -19,02%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 13,13%. Buona performance per, che cresce dell'1,99%.