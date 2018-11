Seduta negativa a New York su calo titoli tecnologici

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche scende dell'1,56% a 25.017 punti mentre l'arretra dell'1,66%, arrivando a 2.690 punti. Pessimo il(-3,26%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-3,79%),(-2,71%) e(-2,59%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,57%),(+1,36%),(+1,25%) e(+0,77%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,47%. Pessima-3,96%. Calo deciso per, che segna un -1,14%. Giù, che segna un -3,39%.(+2,30%),(+1,72%) e(+1,39%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,00%. Buona performance per, che cresce dell'1,17%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,42%. Giornata pesante per, che segna un calo dell'8%.