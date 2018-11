Wall Street prosegue la seduta in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) -che a metà seduta registra perdite superiori al punto percentuale. Da segnalare la, che dopo le indiscrezioni di un taglio nella produzione dei nuovi modelli iPhone, viaggia in calo di oltre il 3%. Giù anche le Borse europee, che hanno terminato la seduta in rosso , trainata al ribasso dal comparto bancario che risente di uno spread arrivato a toccare i 330 punti base.a ottobre segnali contrastanti dal mercato edilizio : l'avvio di nuovi cantieri è salito mentre i nuovi permessi per costruire sono scesi.A Wall Street,sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che continua la seduta a 2.653,01 punti, in calo dell'1,40%. In discesa ilScivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,76%),(-2,12%) e(-2,00%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.sul Dow Jones e prosegue le contrattazioni a -3,57%.Affonda, con un ribasso del 2,98%.Crolla, con una flessione del 2,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,48%.(+4,79%),(+3,92%),(+2,87%) e(+2,56%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,49%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,75%.In caduta libera, che affonda del 4,61%.