La bocciatura Ue della Manovra non spaventa i mercati

(Teleborsa) -Addirittura losi mostra in calo, retrocedendo a quota +313 punti base, con un decremento di 12 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,50%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,70%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,77%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%., bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura precedente. Senza direzione il(+0,1%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,24%),(+2,13%) e(+1,71%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,94%),(-0,64%) e(-0,49%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,23%),(+3,43%),(+2,68%) e(+2,60%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.del FTSE MidCap,(+4,58%),(+3,15%),(+3,07%) e(+2,96%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,72%. Crolla, con una flessione del 2,21%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,09%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.223,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,70%.