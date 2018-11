Borsa, azioni Enertronica riammesse alle negoziazioni. CdA approva la semestrale

Enertronica

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che i seguenti strumenti finanziariS.p.A.: - Azioni ordinarie (ENT – Isin IT0004887409); - Warrant ENERTRONICA 2013-2018 (WENT18 – Isin IT0004887425); - Warrant ENERTRONICA 2018-2021 (WENT21 – Isin IT0005339178); - Obbligazioni convertibili (ENT22 – Isin IT0005277618), sono stati riammessi alle negoziazioni.I titoli Enertronica erano stati sospesi a Piazza Affari, lo scorso 24 settembre , dopo che la società operante nel settore delle energie rinnovabili aveva annunciato la sospensione del processo di approvazione della semestrale 2018 a seguito di due importanti variazioni in merito alla pipeline ordini precedentemente comunicate al mercato.In particolare, la società annunciava che "la commessa di costruzione relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in Spagna per una potenza di circa 120 MW, da circa 14 milioni di euro", non sarebbe stata sarà realizzata.Inoltre, in merito alla "commessa sottoscritta in Nevada (USA) attraverso la controllata Enertronica Inc e relativa alla costruzione di una centrale fotovoltaica di una potenza di circa 27 MW", Enertronica comunicava che le attività di costruzione si erano concluse, ma che la commessa aveva evidenziato "perdite non trascurabili" attribuibili principalmente alla difficoltà di reperimento di manodopera locale ed alle notevoli difficoltà riscontrate nell'utilizzo di manodopera europea o internazionale. "L'entità della perdita è al momento stimata in circa 5 milioni di USD ed è in fase di negoziazione negli USA" aggiungeva la società in una nota.Pertanto, la data di approvazione della semestrale era stata fissata, inizialmente, per il 15 Novembre 2018 e, poi, rinviata ancora al 22 novembre.Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica, riunitosi ieri (22 novembre), ha approvato la relazione semestrale 2018 che evidenzia una perdita di 1.642.818 euro rispetto a un utile di 1.665.642 euro nel 2017. Il valore della produzione si è contratto a 4.029.276, rispetto a un livello del primo semestre 2017 pari a Euro 7.473.405. L’ Ebitda si è ridotto a 63.589 (rispetto al valore di 1.000.934 registrato nel primo semestre 2017)."I risultati del primo semestre 2018 hanno evidenziato laha commentato l’. Il processo è in corso da tre esercizi ed ha avuto come punto di svolta l’acquisizione della quota di controllo della Elettronica Santerno. I risultati del 2018 – influenzati negativamente da una singola commessa di costruzione - hanno determinato una accelerazione definitiva ed irreversibile del processo, portando alla decisione di avviare un, esito che era sempre stato negli obiettivi di medio-lungo periodo della Società. In quest’ottica l’".