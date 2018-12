Banca Agricola Popolare Ragusa, CdA nomina DG Saverio Continella

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della, presieduta da Arturo Schininà, ha nominato all'unanimitàNato a Catania nel 1967, dove si è laureato in Economia e Commercio, Continella ha completato la sua formazione con il Master in Direzione bancaria al CEFOR di Milano ed ha, venendo nominato dal 2002 Direttore generale e Amministratore Delegato del Credito Siciliano e, dal luglio 2016, vice Direttore generale della Gruppo.Con la nomina di Saverio Continella alla Direzione Generale, la Banca Agricola Popolare di Ragusa afferma con decisione la, nel quale da sempre la banca è riconosciuta quale gruppo bancario e finanziario solido e affidabile."Il nostro Istituto deve continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio, per le imprese e per le famiglie che ci vivono e lavorano", ha affermato Continella, aggiungendo che "il mio impegno sarà volto alla crescita della banca, dei suoi dipendenti e dei clienti.