Wall Street accentua le perdite

(Teleborsa) -, aumentando le perdite registrate in avvio. I principali indici a stelle e strisce. Domani 5 dicembre Donald Trump ha proclamato una giornata di, per ricordare la memoria dell'ex Presidente George H. W. Bush senior, scomparso lo scorso 30 novembre. Per questo motivo, per riaprire le contrattazioni regolarmente giovedì 6 dicembre, così come non verranno rilasciati aggiornamenti riguardo i dati macroeconomici. Giornata negativa anche per le Borse europee che hanno archiviato la seduta in rosso. Male Piazza Affari che ha lasciato sul parterre quasi un punto e mezzo percentuale.; sulla stessa linea, piene vendite lo, che continua la seduta a 2.732,68 punti. In netto peggioramento anche ilNell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,49%),(-3,06%) e(-2,61%).del Dow Jones,(+1,05%),(+0,76%) e(+0,60%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,94%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,53% dopo che HSBC ha tagliato sia il rating che il target price della società. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,20%.Tra i(+2,27%),(+0,85%),(+0,64%) e(+0,61%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,96%.Svettache segna un importante progresso del 2,16%.In caduta libera, che affonda del 5,95%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,81 punti percentuali.