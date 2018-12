Giornata drammatica a Wall Street. Mercoledì borsa resterà chiusa

S&P-500

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, che torna a scontare le preoccupazioni per un accordo sui dazi USA e Cina e lei certezze sulla politica monetaria. Il mercato americano resterà chiuso mercoledì 5 dicembre per il lutto nazionale indetto dal Presidente Trump per la morte di George Bush senior.L'indice delle Blue chips americane termina con una pesante flessione del 3,10%; sulla stessa linea lo, che chiude la giornata a 2.700,06 punti, in forte calo del 3,24%. Pessimo il(-3,78%), come l'S&P 100 (-3,3%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,40%),(-4,35%) e(-3,91%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -6,89%.Sensibili perdite per, in calo del 4,81%.In apnea, che arretra del 4,75%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,51%.per tutti i titoli tecnologici del Nasdaq 100. I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,87%.Affonda, con un ribasso del 7,59%.Crolla, con una flessione del 7,58%.