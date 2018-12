Borse in rosso. Fitch taglia stime crescita Italia. Spread ai minimi da ottobre

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce la notizia dell'arresto a Vancouver, da parte delle autorità canadesi, della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, che ora rischia l'estradizione negli USA, dove è in corso un'indagine per accertare se il colosso cinese abbia violato le sanzioni all'Iran. Una notizia che potrebbe alimentareche come indicato dalla Federal Reserve nel Beige Book "restano fonte di preoccupazione per i gruppi manifatturieri americani" , dopo chesia per il 2018 (dall'1,2% all'1%) che per il 2019 (dall'1,2% all' 1,1%) a causa dell'incertezza politica domestica e dei timori per il commercio globale. Stamane intanto la legge di Bilancio approda alla Camera con la richiesta quasi scontata di porre la fiducia che potrebbe far slittare il voto a domani.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,19%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.235,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +280 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,07%.in caduta libera, che affonda dell'1,67%.scende dell'1,16%. Pesante, -1,5 punti percentuali., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,32%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,45% sul precedente. Nel listino, i settori(-3,37%),(-1,98%) e(-1,98%) sono tra i più venduti.In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -7,75%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,12%.Sensibili perdite per, in calo del 2,80%.In apnea, che arretra del 2,73%.di Milano,(+4,17%) che festeggia l' entrata nel FTSE MIB a partire dal prossimo 27 dicembre . Bene(+1,49%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.