Positive le borse europee orfane di Milano e Francoforte

(Teleborsa) - Avvio in, orfane di. Porte chiuse anche a Francoforte. Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, invece, termineranno in via anticipata le contrattazioni.. L'indice giapponese Nikkei ha terminato l'ultima seduta del 2018 venerdì scorso, 28 dicembre, con una perdita complessiva del 12% da inizio anno.Si prevedono dunqueper via dell'assenza di molti operatori dalle sale., con in lista solo l'indice Fed di Dallas, degli Stati Uniti.Sul mercato, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia a 1,1439. Sessione debole per l'oro, che registra un timido rialzo dello 0,07%. Il(Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +2,07%.Tra le principali Borse europee apertesegna un rialzo di appena lo 0,01%.un incremento dello 0,55%. Su anche Lisbona +0,49%, Amsterdam +0,31% e Bruxelles +0,39%. Madrid +0,34%.