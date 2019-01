Macy's paga dazio a Wall Street dopo profit warning

Macy's

S&P-500

Macy's

Macy's

(Teleborsa) - Sotto pressione, che perde terreno, mostrando una discesa del 18,68%.A pesare sul titolo contribuisce il profit warning su vendite deboli registrate a dicembre sotto le festività natalizie lanciato dalla catena di grandi magazzini statunitensi. Le attese del gruppo prevedono una crescita su base organica del 2% in calo rispetto alla precedente previsione del 2,3%-2,5%. L'utile netto adjusted per azione è atteso nel range 3,95-4 dollari contro il precedente 4,1-4,3 dollari e un consensus degli analisti di 4,23 dollari.L'analisi settimanale del titolo rispetto allomostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26,58 M,Dollaro USA. Rischio di discesa fino a 25,26 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27,9.