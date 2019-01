Poco mossa la borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il. Sulla stessa linea l', con le quotazioni che si posizionano a 2.594,23 punti. In frazionale progresso il(+0,31%); pressoché invariato lo(-0,13%).Resta sullo sfondo lo shutdown costato sinora 3,6 miliardi di dollari sotto i riflettori il dato sull' inflazione statunitense , risultato debole a dicembre come da attese.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,61%.Tra i(+1,28%),(+0,68%) e(+0,64%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,47%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%. Piccoli passi in avanti per, che segna un decremento marginale dello 0,32%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+4,42%),(+3,29%),(+2,75%) e(+2,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -10,04%. In caduta libera, che affonda del 4,32%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,11 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,15%.