Positivo il mercato americano

JP Morgan (+0,40%)

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

telecomunicazioni

informatica

materiali

United Health

Microsoft

Nike

Apple

3M

Walt Disney

Caterpillar

Home Depot

Incyte

Netflix

Adobe Systems

Baidu

Qualcomm

Micron Technology

Western Digital

Dollar Tree

(Teleborsa) -, mentre prosegue lo shutdown , diventando il più lungo della storia . Intanto prosegue la, con quella deludente di, mentre l'sale dello 0,91% a 2.605 punti. Balza in alto il(+2,01%), come l'S&P 100 (+1,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,70%),(+1,65%) e(+1,60%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,67%.del Dow Jones,(+2,97%),(+2,85%),(+2,27%) e(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,42%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.(+7,41%),(+7,23%),(+3,64%) e(+3,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.