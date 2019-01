Borse europee sui livelli della vigilia

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

immobiliare

chimico

bancario

automotive

sanitario

servizi finanziari

Juventus

Unicredit

Poste Italiane

Tenaris

Exor

Ferrari

Recordati

BPER

OVS

Brunello Cucinelli

Datalogic

IGD

Banca Ifis

Credito Valtellinese

Maire Tecnimont

De' Longhi

(Teleborsa) -, sui timori per il rallentamento della crescita globale e per gli sviluppi delle trattative commerciali tra USA e Cina. La cautela ha regnato anche sulla piazza di Milano che si è fermata sulla linea di parità. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,139. L'è sostanzialmente stabile su 1.284,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,13%) si attesta su 52,41 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +252 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,74%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, preda dei venditori, con un decremento dello 0,85%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,72 miliardi di euro, con un incremento di ben 504,7 milioni di euro, pari al 41,51% rispetto ai precedenti 1,22 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,98 miliardi di azioni.Su 222 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 74 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 124 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 24 azioni del listino milanese.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,67%),(+1,17%) e(+0,95%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,30%),(-1,12%) e(-0,91%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,41%.avanza dell'1,65%.avanza dello 0,93%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,91%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.Giù, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Tra i(+6,84%),(+4,14%),(+3,12%) e(+2,56%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,88%. Affonda, con un ribasso del 2,49%. Crolla, con una flessione del 2,14%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,79%.