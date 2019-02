Andrew Barr (Ansaldo) nuovo CEO Hitachi Rail. Domer Representative Executive Officer Hitachi Ltd

(Teleborsa) -, che annuncia la promozione del CEO del Gruppoad un, e la contestuale nomina di, CEO di Ansaldo STS, come. Entrambe le nomine saranno efficaci dalsi occuperà delle business unit Mobility di Hitachi Ltd, tra cui Hitachi Rail, nel suo. Rimarrà come Presidente di Ansaldo STS fino alla scadenza del mandato a Luglio 2019. Da Aprile 2019, sarà basatoDormer è stato nominato CEO globale della business unit ferroviaria di Hitachi nel 2014, in seguito a 11 anni di leadership nel settore ferroviario europeo di Hitachi. Ha guidato l'espansione di Hitachi Rail dalle origini nel suo mercato interno giapponese, alla rapida crescita ed all’acquisizione di diversi contratti nel Regno Unito ed alle acquisizioni di Ansaldo Breda (ora Hitachi Rail Italy) e Ansaldo STS.Negli ultimi anni, ilè stato trasformato in uncon una presenza in, 11 stabilimenti di produzione in tre continenti e oltre 12.000 dipendenti. Per i 12 mesi terminati il 31 marzo 2018, la business unit ferroviaria ha registrato(4 miliardi di Sterline), implementando numerosi progetti per materiale rotabile, segnalamento e tecnologia per i clienti a livello globale e continuando ad acquisire nuovi ordini per tutte le linee di prodotto in tutto il mondo.Nello stesso tempoe Vice President e Executive Officer di Hitachi Ltd. È diventato CEO di Ansaldo STS a Maggio 2016, da quando la società ha compiuto notevoli progressi acquisendo nuovi ordini significativi, rafforzando le sue prestazioni operative e completando un nuova struttura organizzativa disegnata per promuovere l’ulteriore crescita del business. Continuerà come Direttore di Ansaldo STS fino alla scadenza a luglio 2019. A seguito del nuovo incarico, Barr sarà operativo presso laPrima di entrare in Ansaldo STS, Andrew Barr è stato vicedirettore generale e direttore operativo nel Regno Unito e dal 2005 ha ricoperto vari incarichi senior nelle divisioni Projects, Operations and Maintenance di Hitachi Rail Europe. Prima di entrare a far parte di Hitachi, ha lavorato per la Strategic Rail Authority, del governo britannico, come direttore tecnico Rolling Stock. Ha iniziato la sua carriera nel settore ferroviario nel 1990 con London Underground Limited, prima di occupare diversi ruoli presso l'operatore ferroviario britannico GNER e Bombardier Transportation UK Ltd."È stato un enorme privilegio guidare le attività ferroviarie di Hitachi negli ultimi 4 anni", commenta, aggiungendo "mentre ci espandiamo ulteriormente in nuovi mercati e utilizziamo ulteriormente i punti di forza del nostro gruppo nel digitale e nell'IoT per sviluppare nuovi prodotti e servizi per i nostri clienti, sono certo che sotto la guida di Andy Barr l'attività continuerà a crescere e prosperare"."Sono entusiasta e mi sento privilegiato a guidare il business ferroviario globale di Hitachi in un momento in cui c'è un grande potenziale per consolidare il successo ottenuto fino ad ora e per offrire nuovi prodotti e soluzioni innovative per i nostri clienti in tutto il mondo" afferma, ricordando la posizione di leader globale conquistata dal gruppo sotto la guida di Domer.Ed in merito all' integrazione di successo di Ansaldo in Hitachi , Barr ha affermato "ci consente di migliorare ulteriormente la nostra attività e creare opportunità per accrescere il valore per i nostri azionisti".