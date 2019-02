Wall Street apre sui livelli della vigilia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

energia

materiali

Apple

Microsoft

Exxon Mobil

Dowdupont

Procter & Gamble

Liberty Global

Take-Two Interactive Software

Nvidia

Vertex Pharmaceuticals

Micron Technology

Celgene

Mercadolibre

(Teleborsa) -mentre l'viaggia a 2.705,51 punti. In frazionale progresso il(+0,22%); sui livelli della vigilia l'Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,78%),(-0,62%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,95%) e(+0,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,92%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.(+3,03%),(+2,17%) e(+1,41%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,58%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.scende dell'1,64%.