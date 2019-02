Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee dopo il finale positivo di Wall Street Gli investitori restano in attesa del Discorso sullo Stato dell'Unione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , soprattutto sul fronte delle vendite al dettaglio, che subiscono il peggior calo da 10 anni. Non entusiasma neanche il PMI di gennaio Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,142. Nessuna variazione significativa per l', che scambia a 1.314,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 54,93 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +253 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,04%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,39%, buona performance per, che cresce dello 0,90%.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,72%),(+2,35%) e(+1,32%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,75%),(-0,63%) e(-0,53%).di Milano, troviamo(+3,76%),(+3,74%),(+3,32%) e(+3,30%). Sotto i riflettori(+2,82%) in attesa dei conti. Bene+1,05%: si tiene oggi il primo tavolo di confronto con OpenFiber per una rete unica. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,11%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.di Milano,(+3,60%),(+2,67%),(+2,51%) e(+2,41%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,95%. In apnea, che arretra del 2,43%.avanza dello 0,72%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,97%.brilla+2,70%: la Germania ha confermato la rimborsabilità del farmaco Zalmoxis®