Piazza Affari maglia rosa in Europa

(Teleborsa) -e incurante dell'giunto dal, nel suo rapporto 2018 Article IV sull'economia italiana.e - spiega l'FMI - sebbene "gli stimoli fiscali programmati potrebbero far aumentare temporaneamente la crescita, i crescenti costi di funding per le banche", dovuti all'innalzamento dello spread, e il rischio sovrano "minano una ulteriore crescita".L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,93%.Avanza di poco lo, che si porta a +266 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,82%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%. Andamento cauto per, -0,06%, seguita da, -0,08%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,82%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,09 miliardi di euro, con un incremento del 23,45%, rispetto ai precedenti 1,69 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,84 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 224.073, rispetto ai precedenti 202.114.A fronte dei 221 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 131 azioni. In lettera invece 75 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 15 stocks.Buona la performance a Milano dei comparti(+4,30%),(+2,93%) e(+1,11%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,59%) e(-0,51%).di Milano, troviamo(+5,07%),(+4,36%),(+3,73%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,93%),(+3,76%),(+3,72%) e(+3,17%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,61%.