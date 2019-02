Wall Street parte con la rincorsa e festeggia l'accordo anti Shutdown

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

materiali

utilities

Goldman Sachs

Caterpillar

JP Morgan

Intel

Electronic Arts

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Nvidia

Western Digital

Take Two Interactive Software

Gilead Sciences

Ebay

Fiserv

(Teleborsa) -, galvanizzata dall'accordo raggiunto al Congresso per evitare lo Shutdown, anche se non è chiaro se il Presidente Trump sarà soddisfatto, avendo sostituito il costo del "Muro" al confine con il Messico con quello più basso di un reticolato. Ottimismo anche sulle trattative USA-Cina per il commercio in corso di svolgimento a Beijing.A New York, ilmostra una plusvalenza dello 0,90%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.731,84 punti. Sale il(+0,86%), come l'S&P 100 (0,9%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,65%),(+1,41%) e(+1,24%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,06%),(+1,99%),(+1,78%) e(+1,68%).(+4,90%),(+3,29%),(+2,71%) e(+2,66%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,30%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.Tentenna, che cede lo 0,53%.