Moderati guadagni alla borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

Pfizer

Intel

Verizon Communication

Microsoft

Coca Cola

Dowdupont

Intuit

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Western Digital

Xilinx

Kraft Heinz

Baidu

Electronic Arts

Hunt(J.B.)Transport Serv

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,57% a 25.998,69 punti; sulla stessa linea l', che arriva a 2.789,34 punti. In moderato rialzo il(+0,64%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,35%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,15%),(+0,89%) e(+0,84%). Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,18%),(+1,68%),(+1,53%) e(+1,45%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,22%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.Tra i(+6,92%),(+6,35%),(+4,29%) e(+2,71%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -27,91% dopo i conti . Affonda, con un ribasso del 2,76%. Crolla, con una flessione del 2,58%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%.