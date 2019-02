Banca Generali in prima linea negli investimenti sostenibili

Banca Generali

(Teleborsa) -lancia una serie di nuovi strumenti per avvicinare le famiglie e i consulenti nella costruzione di portafogli chetengano conto delle diverse sensibilità sulle tematiche ESG.Con il contributo di MainStreet Partners, società londinese specializzata nell’advisory su investimenti sostenibili, l'istituto di credito guidato da Gian Maria Mossa ha implementato nella propria piattaforma proprietaria per la costruzione dei portafogli -Bg Personal Portfolio- un metodo quantitativo per misurare concretamente i contributi sulle tematiche ambientali, di supporto sociale e a favore di governance efficienti e solide nelle aziende.L’introduzione della nuova tecnologia sviluppata ad hoc con MainStreet Partners aggiunge nuove dimensioni di valore all’investimento continuando a garantire la professionalità del team di advisory.capace di creare valore per tutti gli stakeholder e l’innovazione di questo strumento rappresenta un passo avanti significativo per la consulenza", ha commentato l’