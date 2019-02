UBI emette bond social Comunità per Vidas

UBI Banca

(Teleborsa) -ha emesso un nuovo prestito obbligazionario solidale (Social Bond) "UBI Comunità per Vidas", per un ammontare complessivo di, i cui proventi saranno devoluti, a titolo di liberalità, a favore di Vidas per il progetto di gestione del primo hospice pediatrico della Lombardia nato per bambini e ragazzi affetti da malattie inguaribili (circa 30.000 in Italia), che hanno bisogno di assistenza quotidiana e di cure palliative.Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni verrà utilizzato per sostenere il progetto “Casa Sollievo Bimbi”, il primo hospice pediatrico della Lombardia.