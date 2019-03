Eurolandia in calo dopo mossa BCE

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee registrano flessioni più moderate dopo la sorpresa della BCE . Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha annunciato uno(era sino all'estate 2019) e le attesissime aste TLTRO a partire da settembre 2019 Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'L'è sostanzialmente stabile su 1,131. L'scambia a 1.285,3 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,55%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +243 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,50%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,39%.; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,78%, terminando la seduta a 22.761 punti. In ribasso il(-1,02%), come il FTSE Italia Star (-1,2%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,52 miliardi di euro, con un incremento del 26,78%, rispetto ai precedenti 1,99 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,81 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 274.563, rispetto ai precedenti 231.596.Su 218 titoli trattati in Borsa di Milano, 152 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 48. Invariate le rimanenti 18 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,74%) e(+0,79%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,61%),(-2,43%) e(-2,03%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,23%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,93%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,78%.In luce, con un ampio progresso dell'1,76%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,98%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,97%.In caduta libera, che affonda del 3,02%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,94 punti percentuali.Tra i(+3,54%),(+2,75%),(+1,90%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,43%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,31%.Sensibili perdite per, in calo del 3,78%.In apnea, che arretra del 3,76%.