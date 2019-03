Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - All'Opening Bell, New York sembra subire in maniera lieve l'influenza degli altri listini mondiali che hanno reagito negativamente all' inaspettato atteggiamento interventista della BCE . La banca centrale europea ha infatti ufficializzato, durante la riunione fissata in data odierna, l'avvio dei nuovi Tltro, operazioni di finanziamento agevolato destinate agli istituti del vecchio continente.Altri elementi di freno si aggiungono i dati macro pubblicati oggi: i licenziamenti di febbraio , in forte aumento rispetto al mese precedente e la produttività e il costo del lavoro , il primo inferiore al trimestre precedente e il secondo in calo rispetto alle attese del consensus.A causa di questi fattori la cautela prevale, con ilche apre la seduta in leggero calo dello 0,22%. Sulla stessa linea, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.765,89 punti mentre riusulta in lieve ribasso il(-0,25%) e pressoché invariato lo(-0,19%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Il settore, sofferente del suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,67%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,15%.Piccole perdite per, che scambia con un -0,81% e Tentenna, che cede lo 0,64%.Al top tra i, si posizionano(+1,18%),(+1,07%),(+1,04%) e(+1,03%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,36%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,01%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.