La borsa americana soffre per il dato sulla disoccupazione

(Teleborsa) -, dopo il deludente dato sulla disoccupazione a stelle e strisce che a febbraio ha visto la creazione di meno posti di lavoro del previsto. L'indiceregistra una flessione dello 0,78%; perde terreno l'a 2.727,91 punti, ritracciando dello 0,76%. In discesa il(-0,77%), come l'S&P 100 (-0,8%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,33%),(-1,15%) e(-0,88%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,2%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su-1,90%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.Tra i(+4,69%),(+1,98%),(+1,50%) e(+1,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su-3,74%. Crolla, con una flessione del 3,72%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,00%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,90%.