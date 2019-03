A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -che, dopo una mattinata all'insegna della parità, riprende velocemente quota a fine seduta.A fare da traino alla giornata il ritorno degli acquisti sul settore bancario europeo, che pesano da contraltare ad una Wall Street dall'andamento altalenante.inoltre, che mostrano anch'essi buoni guadagni. Nel frattempo sulla borsa di New York, losi muove in rialzo dell'1,14%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,123. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,53% mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,80%, a 56,52 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +249 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,55%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,75%, in modesto rialzo, che evidenzia un incremento dello 0,37%, e registra un bilancio positivo, che vanta un progresso dello 0,66%.Il listino milanese, porta a casa un guadagno dello 0,75% sulSulla stessa linea ilche fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 22.674 punti. In lieve ribasso il(-0,58%) e in frazionale progresso il(+0,49%).Alla chiusura di Palazzo Mezzanotte, il controvalore degli scambi risulta essere stato pari a 1,68 miliardi di euro, in deciso ribasso (-30,26%) rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,41 miliardi di euro. I contratti invece si sono attestati a 196.979, rispetto ai precedenti 261.848 ed i volumi scambiati sono passati da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.Su 219 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 84 hanno terminato la seduta con una flessione e 116 hanno vissuto una giornata in territorio positivo. Invariate le rimanenti 19 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,35%),(+1,54%) e(+1,51%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,70%) e(-0,50%).Tra i, in evidenza(+3,38%),(+2,56%),(+2,32%) e(+2,25%). Dall'altro lato della classifica,i ribassi più significativi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,16%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%, rimane sottotonoche mostra una limatura dello 0,77% e decisamente deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+2,66%),(+2,22%),(+1,92%) e(+1,48%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,19%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'11,65%.Seduta negativa anche per, che mostra una perdita dell'1,94% e Lettera per, che accusa un calo dell'1,77%.