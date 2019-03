Mercati in stand-by. Piazza Affari bene con le banche

Boeing

(Teleborsa) -, mentre, che si avvantaggia della buona performance dei bancari. Wall Street è attesa positiva ed il dato sulle vendite al dettaglio è apparso migliore delle attese , anche se l'indice Dow Jones subirà l'impatto della performance didopo la tragedia della Ethiopian Airlines Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,124. In salita lo, che arriva a quota +249 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,55%.si muove in rialzo, evidenziando un incremento dello 0,21%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%, piatta, che tiene la parità. Bene Milano con ilche si attesta a 20.532 punti (+0,23%).di Milano, troviamo(+2,11%),(+1,95%),(+1,88%) e(+1,59%).In rosso, che registra un -1,80%,, che mostra una perdita dell'1,18%, edche mostra una limatura dello 0,99%.Tra i(+4,48%).Bene(+1,85%) dopo i risultati di bilancio in utile Giù, che continua la seduta con -13,16% dopo il benservito all'Ad Pesante, che segna una discesa pari a -11,93 punti percentuali in seguito al ritiro dell'OPA Advent