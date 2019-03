Seduta positiva alla borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Apertura della sessione conche rimangono impassibili difronte alle perturbazioni politiche ed economiche provenienti dal Vecchio Continente. A fare da contraltare ai venti titubanti che soffiano sull'epilogo del "deal" e "no deal" a proposito dell'imminente divorzio tra Unione europea e Gran Bretagna, ci hanno pensato i dati macro Usa di produzione industriale ordini beni durevoli , entrambi in aumento.Grazie ad essi perciò Wall Street apre in leggero rialzo, con il, che avanza a 25.648,03 punti. Sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 2.801,75 punti. Guadagni frazionali per il(+0,42%), come l'S&P 100 (0,3%).(+0,85%),(+0,63%) e(+0,50%) sono in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+0,98%),(+0,96%),(+0,93%) e(+0,87%). Al top tra i, si posizionano(+2,47%),(+1,62%),(+1,25%) e(+1,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,62%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%, seguita da, che scambia con un -0,57%.Tentenna, che cede lo 0,57%.