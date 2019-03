Wall Street in stand-by dopo slittamento vertice su dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street galleggia ancora sulla parita, frenata dallo slittamento del vertice USA-Cina sul commercio di almeno un mese. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 25.700,55 punti; incolore anche lo, che continua la seduta a 2.807,92 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,16%); in denaro lo(+0,73%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,84%.Tra i(+1,28%),(+1,01%),(+0,82%) e(+0,79%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Al top tra i, si posizionano(+3,82%),(+2,15%),(+1,61%) e(+1,60%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,56%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,14%.In caduta libera, che affonda del 2,58%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,26 punti percentuali.