Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

materiali

Visa

Apple

Nike

JP Morgan

Pfizer

Intel

Dowdupont

Boeing

Lam Research

Mylan

Check Point Software Technologies

Charter Communications

Take Two Interactive Software

Western Digital

Mercadolibre

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.709,94 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.808,48 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,19%), come l'S&P 100 (-0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,79%.Tra i(+1,18%),(+1,11%),(+1,09%) e(+0,93%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,90%.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,59%),(+1,93%),(+1,44%) e(+1,32%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,75%.Crolla, con una flessione del 2,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,40%.