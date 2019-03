CDP conclude con successo emissione obbligazionaria "social"

(Teleborsa) -, per un valore nominale di, che saranno usati peri cosiddettiindividuati o da individuare in conformità ai Social Bond Principles pubblicati dall’ICMA, associazione sovranazionale di regolamentazione dei mercati dei capitali.Nello specifico, idell’emissione saranno destinati alla costruzione, ristrutturazione,di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado - dalla scuola dell’infanzia all’università - e alla, tra l’altro, attraverso iniziative volte a migliorare le condizioni di vita di quelle aree in cui sono riscontrabili fenomeni di degrado, disagio sociale e scarsa sicurezza.Al riguardo, CDP ha predisposto e pubblicato anche un Green, Social and Sustainability Bond Framework al fine di garantire agli investitori trasparenza e impegno da parte di CDP relativamente a questa tipologia di emissioni obbligazionarie.L’emissione, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, èe segue l’emissione del Sustainability Bond emesso lo scorso settembre. L’emissione, rivolta principalmente ai cosiddetts, è stata accolta da oltrecon una forte presenza di investitori esteri.Per quanto riguarda la tipologia degli investitori, il 54% dei sottoscrittori è stato rappresentato da istituzioni bancarie, il 25% da fondi d’investimento e da società di gestione, il 15% da compagnie assicurative e il rimanente 6% da banche centrali e altri investitori.Sulla base deldel mercato e dell’ammontare degli, il prezzo dell’operazione si è attestato a 195 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento, inferiore di circa 15 punti base rispetto alla guidance iniziale."Questa nuova operazione conferma la volontà di CDP di ampliare le forme di raccolta dedicate ad attività con un positivo impatto sociale ed ambientale, intensificando il proprio impegno a favore del territorio", sottolinea CDP, ricordando anche il "ruolo strategico" dei temi legati alla sostenibilità e dello sviluppo sostenibile.I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno lo stesso rating a medio-lungo termine di CDP, allineato a quello della Repubblica Italiana e pari a BBB (negativo) per S&P, Baa3 (stabile) per Moody’s, BBB (negativo) per Fitch e BBB+ (stabile) per Scope. Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Mediobanca, MPS Capital Services, Société Générale, UBI Banca e UniCredit hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.